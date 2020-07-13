Нынешний президент Польши Анджей Дуда победил на президентских выборах. После подсчета 99,7% бюллетеней ему удалось набрать 51,21% голосов.
Его оппонент - кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский заручился поддержкой 48,79%. жителей страны.
Об этом сообщил председатель Государственной избирательной комиссии Сыльвестер Марциняк. По его словам, явка на выборы составила 68,12%.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.