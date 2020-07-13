Супруга известного актера Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет.
Представитель семьи рассказал, что жена артиста боролась со смертельным недугом около двух лет.
"Она была яркой, красивой и любящей душой. Ее семья просит вас понять их потребность в уединении из-за произошедшего", — отметил представитель.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.