Власти Венгрии включили Россию в "желтый" список эпидемиологической опасности. Это означает, что россиянам будет разрешен въезд в страну с 15 июля.
Однако приезжающим необходимо подтвердить, что они не являются инфицированными. Для этого они должны предоставить справку об отсутствии у них COVID-19.
Венгрия станет первой страной в Европе, открывшей свои границы для жителей России.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.