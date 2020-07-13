Венгрия откроет границы для россиян с 15 июля

Власти Венгрии включили Россию в "желтый" список эпидемиологической опасности. Это означает, что россиянам будет разрешен въезд в страну с 15 июля.

Однако приезжающим необходимо подтвердить, что они не являются инфицированными. Для этого они должны предоставить справку об отсутствии у них COVID-19.

Венгрия станет первой страной в Европе, открывшей свои границы для жителей России.