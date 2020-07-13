Американские полицейские обнаружили тело темнокожего рэпера Лила Марло на одной из автострад Атланты. Стражи порядка приехали на вызов о ДТП, однако установили, что музыкант скончался от пулевых ранений.
У погибшего остались дочь и сын. Сейчас полиция устанавливает связь между смертью рэпера и антирасистскими митингами, которые проходят по всей стране.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.