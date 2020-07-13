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12-летний мальчик арестован за расистское сообщение в соцсети

Мир

12-летний мальчик был арестован полицией, расследующей расистские сообщения, отправленные форварду "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе в социальных сетях.

Заха рассказал, что получил несколько оскорбительных сообщений в социальных сетях перед воскресной поездкой в Астон Виллу, в которой они проиграли со счетом 2:0.

Полиция Уэст-Мидленда (Великобритания) написала Захе в "Твиттере", что они займутся этим злоупотреблением, и несколько часов спустя подтвердила арест.

"Нас предупредили о серии расистских сообщений, отправленных сегодня футболисту, и после изучения их и проведения проверок мы арестовали 12-летнего подростка из Солихалла. Расизм у себя мы не потерпим", — говорится в твите полиции WM.

Выступая перед Sky Sports, менеджер Уилфрида Захи Рой Ходжсон заявил:

"Очень печально, что в день матча игрок просыпается от этого трусливого и презренного оскорбления. Это правильно, что Уилф дал людям знать об этом, и я не думаю, что это то, о чем вы должны молчать.

Мы будем продолжать поддерживать игроков, менеджеров, тренеров и членов их семей, которые получают серьезные дискриминационные злоупотребления в интернете".

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