Иран в очередной раз заявил: украинский "Боинг" сбит случайно

Иран в очередной раз выступил с заявлением о том, что намерения сбивать украинский "Боинг" не было.

В опубликованном докладе руководства гражданской авиации Ирана (CAOI) говорится, что виной трагедии стали "человеческая ошибка" и плохая военная связь.

Напомним, о каком сбитом "Боинге" идет речь

Самолет Международных авиалиний Украины рухнул рано утром 8 января 2020 года на фоне обострения отношений между Ираном и США практически сразу после вылета из тегеранского аэропорта Хомейни. Никому из находившихся на борту людей выжить не удалось.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Иран изначально отрицал свою ответственность за этот инцидент.

Но после того как представители западной разведки заявили, что доказательства указывают на причастность Ирана, страна признала свою вину, заявив, что она ошибочно приняла самолет за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани назвал это "непростительной ошибкой".

Что говорится в докладе?

Полная версия доклада ЦАО не была обнародована, но выдержки из него опубликованы государственным информационным агентством Fars.

В своих выводах ЦАО заявил, что

пассажирский самолет путешествовал в обычном полетном коридоре, но подразделение ПВО, которое нацелилось на него, недавно переместилось и не смогло правильно откалибровать свое оборудование. В результате он ошибочно идентифицировал гражданский самолет как враждебный объект.

В сообщении также говорится, что ракетная батарея не смогла связаться со своим командным центром и обстреляла самолет без получения официального разрешения.