В воскресенье Польша выбирала президента. Хотя официально голоса еще не подсчитаны, лидирует, по данным экзит-поллов, действующий президент Польши Анджей Дуда.
Официальные результаты, как ожидается, будут объявлены сегодня, 13 июля.
"Я хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня", — сказал Анджей Дуда вскоре после объявления результатов экзит-поллов.
Ожидается, что победа Дуды возвестит о спорных изменениях в судебной системе и продолжении оппозиции абортам и правам геев.
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