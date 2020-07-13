На выборах в Польше лидирует действующий президент

В воскресенье Польша выбирала президента. Хотя официально голоса еще не подсчитаны, лидирует, по данным экзит-поллов, действующий президент Польши Анджей Дуда.

За Дуду, по неофициальным данным, голосовали 50,4% избирателей.

За его противника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, — 49,6%.

Официальные результаты, как ожидается, будут объявлены сегодня, 13 июля.

"Я хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня", — сказал Анджей Дуда вскоре после объявления результатов экзит-поллов.

Ожидается, что победа Дуды возвестит о спорных изменениях в судебной системе и продолжении оппозиции абортам и правам геев.

Читайте также:

Анджей Дуда считает, что ЛГБТ-идеология хуже коммунизма

Эксперт: "Выборы президента в Польше с 1989 года самые непредсказуемые"