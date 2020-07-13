Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном увеличении числа случаев заражений коронавирусом в воскресенье,12 июля.
По данным ВОЗ, за 24 часа в мире было выявлено 230 370 новых заболевших.
Согласно ежедневному отчету, наибольший рост был отмечен
Предыдущий рекорд, отмечает ВОЗ, был установлен 10 июля и составил 228 102 человека.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.