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ЮНЕСКО: 10 млн детей "могут никогда не вернуться в школу" после вируса

Мир

Пандемия коронавируса вызвала "беспрецедентную чрезвычайную ситуацию в области образования", когда до 9,7 миллиона детей после закрытия школ из-за COVID-19 рискуют никогда не вернуться в класс.

Об этом предупредила сегодня британская благотворительная организация Save the Children.

В сообщении приводятся данные ЮНЕСКО, согласно которым в апреле 1,6 миллиарда молодых людей были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за мер по сдерживанию коронавируса - это около 90% всего студенческого населения мира.

“Впервые в истории человечества было нарушено образование целого поколения детей во всем мире”, - говорится в новом докладе Save our Education.               

В цитируемом докладе заявляется, что экономический спад в результате кризиса может привести к тому, что еще от 90 до 117 миллионов детей "окажутся в нищете, что негативно скажется на посещении школ".

В условиях, когда многие молодые люди вынуждены работать, это может привести к тому, что от 7 до 9,7 миллиона детей навсегда бросят школу.

В то же время благотворительная организация предупредила, что кризис может оставить дефицит в размере $77 млрд в бюджетах образования в странах с низким и средним уровнем доходов к концу 2021 года.

Благотворительный фонд настоятельно призвал правительства и благотворителей инвестировать больше средств в новый глобальный план образования, чтобы помочь детям вернуться в школу, когда это станет безопасно, а до тех пор поддерживать дистанционное обучение.

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