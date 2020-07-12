Если Украина выйдет из минских договоренностей, то Россия будет предпринимать шаги по созданию новой переговорной базы.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для выработки какого-либо альтернативного документа необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик. А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом получается какой-то замкнутый круг", — добавил представитель Кремля.
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