Стало известно, что сделает Россия, если Украина выйдет из "Минска"

Если Украина выйдет из минских договоренностей, то Россия будет предпринимать шаги по созданию новой переговорной базы.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.