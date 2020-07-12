Ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с ситуацией вокруг возвращения Крыма в состав РФ.

Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин.

"Сначала произошел государственный переворот и захват власти, а уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись", — утверждает глава государства.

"Так что-то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано", — подчеркнул Путин.