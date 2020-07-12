На самом деле России не нужен Донбасс, а территории были "оккупарованы", чтобы насолить Украине.

Такое мнение высказал вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных" территорий Алексей Резников.

"Они не являются территорией России, потому что они ей не нужны. Если на Крым россияне положили глаз, как на свою территорию, то частично оккупированный Донбасс не был их целью. Это способ мотать нам нервы, и чтобы весь мир обратил внимание на россиян: мол, ну говорите же с нами", — пояснил политик.