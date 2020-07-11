Медведчук: поток научной литературы на Украину заблокирован

На Украину перестали ввозить научную литературу из России. Соответствующее решение было озвучено властями страны.

Обеспокоенность относительно этого вопроса высказал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.