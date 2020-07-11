На Украину перестали ввозить научную литературу из России. Соответствующее решение было озвучено властями страны.
Обеспокоенность относительно этого вопроса высказал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
"Согласно заявлениям представителей издательского рынка, в 2020 году в нашу страну не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции из России, которая была и остаётся главным поставщиком специализированных научных изданий для украинских потребителей по многим ключевым отраслям знания", — пояснил политик.
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