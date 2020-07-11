Грузовик с бойцами ВСУ подорвался на мине в Донбассе

Недалеко от линии соприкосновения в районе населенного пункта Попасная грузовик с бойцами ВСУ подорвался на мине.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий.