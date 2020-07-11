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Грузовик с бойцами ВСУ подорвался на мине в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Недалеко от линии соприкосновения в районе населенного пункта Попасная грузовик с бойцами ВСУ подорвался на мине.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

"В результате наезда автомобиля ВС Украины на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение", — утверждает представитель ЛНР.

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