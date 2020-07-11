Недалеко от линии соприкосновения в районе населенного пункта Попасная грузовик с бойцами ВСУ подорвался на мине.
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
"В результате наезда автомобиля ВС Украины на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение", — утверждает представитель ЛНР.
В поселке Смоленский нашли убийцу замдиректора школы.