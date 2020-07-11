Введенный на Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса дал положительные результаты в борьбе с опасным недугом.

Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчётам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", — пояснил глава государства.