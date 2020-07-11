"Безопасная реинтеграция" Донбасса займет около 25 лет, поскольку проблема конфликта на юго-востоке Украине кроется даже не в боевых действиях, а в "умах людей", проживающих в Донбассе.

С таким заявлением выступил украинский вице-премьер Алексей Резников.

"Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, эта территория еще долго будет оставаться территорией войны", — утверждает политик.