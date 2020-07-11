Внук академика и ракетостроителя Сергея Королева Андрей рассказал, как прошло его общение с американским предпринимателем Илоном Маском.
По его словам, представители бизнесмена связались с ним после успешного запуска космического корабля Crew Dragon.
"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени", — рассказал внук Королева.
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