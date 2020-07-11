Внук Сергея Королева рассказал о беседе с Илоном Маском

Внук академика и ракетостроителя Сергея Королева Андрей рассказал, как прошло его общение с американским предпринимателем Илоном Маском.

По его словам, представители бизнесмена связались с ним после успешного запуска космического корабля Crew Dragon.