Святая София стала мечетью

На один музей в Стамбуле стало меньше. А вот мечетей теперь больше. Статус Святой Софии все же решено сменить.

Для принятия окончательного решения требовался ответ Госсовета. Высший административный суд постановил аннулировать решение 1934 года, по которому Айя София стала музеем. Теперь властям Турции ничто не мешает превратить это место в мечеть.

Сразу после решение Госсовета президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ. Документ закрепляет новый статус собора - из музея он окончательно превратился в мечеть. Снимок указан глава государства разместил в своем микроблоге.

Решение об изменении статуса Святой Софии не поддерживают во многих странах мира. Однако турецкие власти неоднократно подчеркивали, что судьба Айя Софии — внутреннее дело Турции. Напомним, что Святая София была основана христианским императором Юстинианом и больше тысячелетия была самым большим храмом в христианском мире. С середины 15 века она была мечетью, а в прошлом веке ее определили как музей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению ЮНЕСКО, у Эрдогана нет полномочий менять статус Святой Софии. Для этого потребуется согласование Комитета Всемирного наследия.

Президент Турции обещал, что если собор все же станет мечетью, туристы смогут посещать его бесплатно.