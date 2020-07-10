В Европе обсудят экономические последствия коронакризиса

Двухсторонние встречи проведет на следующей неделе канцлер Германии Ангела Меркель. Она встретится с премьерами Италии и Испании.

Цель встреч — оценка экономических последствий коронавируса в странах Европы.

"Меркель в понедельник проведет встречу с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Собеседники будут говорить об экономических последствиях коронавируса, предстоящем Европейском совете, а также обсудят вопросы двусторонней и европейской политики", — сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

На следующий день, 14 июля, Меркель встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Обсудят задачи Германии на время председательства в Евросоюзе, подготовку к Евросовету.

Встречи проводятся в преддверии саммита глав государств и правительств Европейского союза. Он состоится в четверг, 16 июля, в Брюсселе.

Напомним, что с 1 июля Германия стала председателем в Евросоюзе. Этот статус будет закреплен за страной полгода. Одна из главных задач, которую ставит перед собой Ангела Меркель, — создание Фонда восстановления экономики ЕС. Планируется собрать 500 миллиардов евро.