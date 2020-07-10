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Ким Йо Чен: саммит США - Корея маловероятен

Мир

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Йо Чен, уверена, что "еще один саммит с Соединенными Штатами" будет полезен только для Вашингтона.

Ким заявила, что, по ее личному мнению, встреча между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в этом году "вряд ли состоится", однако, добавила, что "неожиданная вещь всегда может произойти".

Об этом сообщает сегодня информагентство KCNA.

Поводом для заявления Йо Чен стали слова госсекретаря США Майка Помпео:

"Вашингтон очень надеется на возобновление переговоров с Северной Кореей о денуклеаризации и оставляет открытой возможность проведения еще одного саммита между лидерами стран".

Впрочем, идея новых переговоров между МША и КНДР отвергалась северокорейской стороной и ранее, а Ким лишь повторила возражения Пхеньяна против того, что ее страна считает враждебной и своекорыстной политикой Соединенных Штатов.

Ее комментарии, как отмечает агентство Reuters, "были сформулированы несколько более мягким тоном, чем предыдущие заявления".

"У нас нет ни малейшего намерения представлять угрозу для США.... Все пройдет гладко, если они оставят нас в покое и не будут нас провоцировать, - сказала Ким Йо Чен. 

И добавила, что ее брат поручил ей передать привет Трампу и отправить ему пожелания успехов в его работе.

 

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