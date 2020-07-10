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Германия всерьез подошла к решению проблем гендерного равенства

Мир

На текущей неделе Германия впервые в своей истории приняла Национальную стратегию поощрения гендерного равенства.

Как говорится в пояснительной записке, представленной Бундестагом, стратегия направлена на то, чтобы "положить конец многолетнему медленному прогрессу в области обеспечения равных прав и равного обращения с женщинами".

"В Стратегии определены цели для всех государственных ведомств. Например, так прописана необходимость сокращения разрыва в оплате труда мужчин и женщин и улучшение представленности женщин в бизнесе и политике", - поясняет министр по делам семьи Франциска Гиффи.

Этот план предусматривает

  • установление сбалансированности между работой и личной жизнью и тому факту, что женщины чаще работают неполный рабочий день или вообще не работают из-за семейных обязательств,
  • необходимость увеличения числа женщин на руководящих должностях, в том числе на гражданской службе, и повышения их представленности в политической жизни.

Правящая Консервативная партия ХДС на этой неделе уже продемонстрировала движение по этому вопросу, а лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявил о новых обязательных квотах, которые позволят женщинам заполнить не менее 50% руководящих должностей на местном уровне к 2025 году.

"Правительство также работает над стратегией увеличения числа женщин в исполнительных советах, с тем чтобы существующая 30% квота распространялась на 600 компаний вместо 105 в настоящее время",- сказала Гиффи.

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