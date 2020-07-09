Полторы сотни сербов задержаны из-за беспорядков

Массовые беспорядки, которые начались в Белграде, распространились и на другие города. Акции протеста проходят уже в четырех городах.

За два дня, что идут митинги и столкновения, пострадали больше сотни полицейских.

"За время двухдневных протестов протестующие нанесли травмы 118 сотрудникам полиции, которые получили медицинскую помощь. Граждане были свидетелями насилия не только в Белграде, в Нови-Саде, Нише, Крагуеваце. Такое насилие недопустимо, и полиция предпримет все меры, чтобы остановить насилие на улицах, а нарушители предстанут перед законом", — заявил директор полиции Сербии Владимир Ребич.

В полицейских участках оказались 153 человека. Все они были задержаны в ходе акций протестов.

Напомним, что жители Сербии протестуют против новых ограничительных мер, которые власти страны вводят из-за коронавируса. Ожидается, что с 10 июля в стране введут комендантский час.

Как писала "Правда.Ру", сербы устали от лжи властей, которые не озвучивают реальных цифр по пострадавшим и погибшим от коронавируса, а также не рассказывают, куда направляются выделенные на борьбу с инфекцией деньги.