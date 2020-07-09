Политолог: украинская судебная система будет заимствована у Грузии

Украинская судебная система давно требует принципиальной реформы. Поэтому намерения Михаила Саакашвили в этом направлении понятны.

Можно даже примерно предположить, что получится в итоге. Такое мнение "Правде.Ру" высказал украинский политолог Денис Денисов.

"Перед ним на самом деле поставлена задача президентом как раз заниматься подобной проблематикой. В этом аспекте все достаточно логично. Как мы понимаем, эта реформа будет происходит по тем аналогам, которые применялись в Грузии, как это на Украине уже было, в частности, с реформой Министерства внутренних дел. Здесь мы уже сразу можем посмотреть нынешнюю грузинскую судебную систему и приблизительно понять, о каких результатах и каких действиях будет идти речь", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что проблема в том, что реформой будет заниматься такой одиозный политик, как Михаил Саакашвили.

"Мы прогнозировали и дальше прогнозируем, что, конечно, с ним еще Зеленский хлебнет фунта лиха, потому что этот человек — ходячий конфликт и с этим ничего не поделаешь", — заключил Денисов.

Напомним, что глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили сделал громкое заявление. Он утверждает, что приступил к "реформации украинского суда".