Мэра Сеула ищут с собаками

Две сотни полицейских с собаками разыскивают мэра Сеула. Пак Вон Сун исчез в четверг, 9 июля.

Он покинул свой дом в 10:44. Одет политик был в черную одежду, с собой взял черный рюкзак. Об исчезновении отца сообщила его дочь.

В этот день Пак Вон Сун должен был провести рабочие встречи, но из-за плохого самочувствия отменил их. Последний раз его телефон был в Сети в северном районе города.

Сейчас его разыскивают полицейские, но наступившие сумерки мешают процедуре. СМИ сообщили о том, что обнаружено тело мэра, однако эту информацию власти тут же опровергли.