"Оставил слова, похожие на завещание". Мэр Сеула находится в розыске.

Мэр Сеула Пак Вон находится в розыске после заявления дочери.

По информации агентства "Рёнхап", в 17:17 по местному времени дочь мэра Сеула заявила о том, что ее отец вышел из дома и не вернулся.

"Ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив слова, похожие на завещание, а его телефон в настоящее время выключен", — сообщила дочь.

Известно, что администрация Сеула отменила встречу, которая была назначена мэром на 16:40.