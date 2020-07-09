Мексиканцы строят "стену из машин" на границе с США

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал построить "большую красивую стену" вдоль американо-мексиканской границы, утверждая, что она будет удерживать мексиканских мигрантов из страны и "останавливать всё, от наркотиков до болезней".

Но с наступлением пандемии многое изменилось, и теперь уже жители городов в северной Мексике умоляют ограничить трансграничное движение — на этот раз, чтобы остановить туристов и путешественников из США, "приносящих коронавирус".

В выходные дни жители города Сонойты на границе с Аризоной использовали свои собственные транспортные средства, чтобы заблокировать дорогу, ведущую в Пуэрто-Пеньяско, пляжный город, популярный среди американских туристов, — и они планируют повторить этот процесс на текущей неделе.

"Мы просим туристов из США не посещать Мексику, — говорится в заявлении мэра Сонойты Хосе Рамоса Арсате. — Мы договорились об этом, чтобы защитить здоровье нашего сообщества перед лицом ускоренного распространения инфекции COVID-19 в штате Аризона".

Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в нескольких приграничных штатах США, включая Аризону и Техас, которые дважды неудачно пытались вновь открыться. Несмотря на данные, показывающие стремительный рост числа случаев в США, Трамп, как сообщается, пытался обвинить Мексику и утверждал, что это Тихуана была "сильно заражена COVID".