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Меркель призывает к единству ЕС по плану восстановления экономики

Мир » Европа » Евросоюз

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала государства-члены Европейского союза (ЕС) объединить усилия для утверждения пакета мер по восстановлению, с тем чтобы помочь Европе справиться с продолжающимся экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

"Главный приоритет германского председательства для Европы — выйти из кризиса сплоченным и укрепленным", — сказала Меркель в своем выступлении перед депутатами Европарламента.

Это была ее первая поездка за границу с момента начала пандемии.

Германия вступила в шестимесячное председательство в Совете ЕС 1 июля

"В ближайшие месяцы крайне важно попытаться сдержать пандемию и преодолеть ее последствия. И медицинские, и социальные, и экономические", — сказала Меркель, представляя план Германии по ее председательству в ЕС Европейским законодателям.

Канцлер призвала к солидарности и единству в рамках ЕС и стремилась убедить евродепутатов мобилизовать поддержку для многомиллиардного пакета мер по восстановлению экономики в целях борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями.

Напомним, столкнувшись с беспрецедентным экономическим спадом, канцлер Германии Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в мае предложили пакет мер по восстановлению экономики на сумму €500 млрд ($ 566 млрд) в целях оказания помощи странам в их экономическом восстановлении.

Позднее Еврокомиссия предложила пакет из €750 млрд, включая €500 млрд в виде грантов и €250 млрд в виде кредитов.

Однако Дания Нидерланды, Швеция и Австрия выступают против этого плана:

"Наша общая цель — как можно скорее прийти к консенсусу… Я очень надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению этим летом. Это все еще требует большой готовности к компромиссу со всех сторон, — сказала Меркель. — Германия будет продолжать настаивать на новом соглашении о партнерстве с Великобританией, но ЕС должен быть готов к расколу без сделки с 2021 года".

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