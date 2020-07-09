Иран и Сирия подписали соглашение о расширении "всеобъемлющего" военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.
Об этом сообщило ИА Fars.
Соглашение было подписано начальником штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Бакери и министром обороны Сирии Али Абдуллой Айюбом в сирийской столице Дамаске.
"В рамках соглашения Иран усилит систему ПВО Сирии. Это сотрудничество двух стран повысит нашу способность противостоять давлению США", — сказал Бакери.
По его словам, страны региона не приветствуют присутствие на его территории США.
Иранский командующий также призвал Турцию урегулировать проблемы с Сирией путем диалога.
Со своей стороны, Айюб заявил, что Соединенные Штаты "не смогли поставить Иран, Сирию и фронт сопротивления на колени".
"Иран является главным союзником сирийского правительства в его борьбе против вооруженных повстанцев с 2011 года", — подчеркнул сирийский министр обороны.
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