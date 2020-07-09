Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении "всеобъемлющего" военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.

Об этом сообщило ИА Fars.

Соглашение было подписано начальником штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Бакери и министром обороны Сирии Али Абдуллой Айюбом в сирийской столице Дамаске.

"В рамках соглашения Иран усилит систему ПВО Сирии. Это сотрудничество двух стран повысит нашу способность противостоять давлению США", — сказал Бакери.

По его словам, страны региона не приветствуют присутствие на его территории США.

Иранский командующий также призвал Турцию урегулировать проблемы с Сирией путем диалога.

Со своей стороны, Айюб заявил, что Соединенные Штаты "не смогли поставить Иран, Сирию и фронт сопротивления на колени".