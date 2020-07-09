Ван И: Китай не враг Америке. Нам надо понять друг друга

Китайский сенатор Ван И сегодня заявил, что отношения его страны и США сталкиваются с самыми серьезными проблемами с момента установления дипломатических связей в 1979 году, но обе страны могут вернуться на правильный путь.

"Китай и Соединенные Штаты должны совместно изучить пути мирного сосуществования и высвободить больше позитивной энергии", — сказал государственный советник Ван, который также является министром иностранных дел.

Вашингтон и Пекин постоянно конфликтуют по поводу урегулирования вспышки коронавируса, действий Китая в бывшей британской колонии Гонконг, давнего торгового спора и трений вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря. А не далее как 8 июля, директор ФБР назвал Китай "самой большой угрозой США"

Вероятно, что речь китайского министра — ответ именно Кристоферу Рэю

"Текущая политика США в отношении Китая основана на стратегических ошибочных суждениях, которые не имеют фактической основы, и полна эмоциональных вспышек и предрассудков маккартизма", — сказал Ван И, ссылаясь на антикоммунистическую охоту на ведьм, вдохновленную американским сенатором в 1950-х годах.

По его словам, две страны (Китай и США) не должны стремиться изменить друг друга: