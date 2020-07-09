В Словении сожгли статую Мелании Трамп

Деревянная скульптура, изображающая Меланию Трамп, установленная год назад на окраине родного города первой леди США Севницы, была сожжена неизвестными вандалами.
Напомним, что миссис Трамп, модель, которая выросла в Словении, когда бывшей частью Югославии, приехала в США в качестве иммигранта в 1990-х годах.
С тех пор как Дональд Трамп был избран президентом США в 2016 году, Севницы стала очень популярна у туристов.
По словам Брэда Дауни, американского художника, который заказал статую, это был акт несогласия с политикой, проводимой американским президентом.
"А я-то надеялся, что статуя откроет диалог о политической ситуации в США, в том числе о скандальных дебатах по иммиграции", - признается Дауни.
Полиция Севницы пока комментариев не дает. Сообщается только, что "начато расследование".
К слову, ранее жители города не раз называли скульптуру "уродством" и "позором" и говорили, что она больше похожа на персонаж Smurfs Smurfette, чем на первую леди.
Деревянная статуя самого президента Трампа, установленная в Словении в августе прошлого годак востоку от столицы страны Любляны, была сожжена в январе 2020.
В Москве восьмого июля пройдет прощание с художником Сергеем Заграевским, который был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.