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Журавко: биолаборатории США на Украине влегкую могут уничтожить страну

Мир » Бывший СССР » Украина

США тратят миллионы долларов на содержание своих биологических лабораторий на территории Украины.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко, который из-за своей непримиримой позиции несогласия с курсом, взятым властями Украины, вынужден покинуть страну, выступил с очередным разоблачением.

На своих страницах в соцсетях Журавко опубликовал документы, содержащие финансовую информацию по строительству спецобъектов "под эгидой американского Агентства спецоружия обороны".

Как видно из публикации в Twitter, на стройку биолабораторий из бюджета США выделялось от $1,5 до $3 млн. Плюс оборудование, специальное обучение сотрудников, режим секретности… Суммы получаются очень даже "круглые".

"Зачем США вливают такие деньги в биолаборатории на Украине? — задается вопросом бывший нардеп.

И сам же себе отвечает:

"Судя по потраченным миллиардамШтаты разрабатывают в фактически купленной стране оружие массового поражения такого уровня, что случайная утечка может убить население многомиллионной страны.Всю Украину превратили в зону исследований, с миллионами подопытных кроликов, которыми в случае чего всегда можно пожертвовать".

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