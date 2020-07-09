ФБР расследует попытку линчевания афроамериканца в Индиане

ФБР объявило, что расследует сообщение о нападении и предполагаемой попытке линчевания активиста движения за гражданские права негров Вокса Букера группой белых мужчин на Южном озере в штате Индиана.

Афроамериканец Вокс Букер, который является членом комиссии по правам человека округа Монро, рассказал, что группа мужчин "прижали его к дереву, кричали расовые оскорбления, и один из них угрожал петлей.

Инцидент, по словам Букера, произошел, "когда Америка праздновала 4 июля".

"Большая часть нападения была запечатлена на видео мобильного телефона знакомыми Букера и показывает, что 36-летний мужчина стоит на четвереньках, его удерживает белый человек. Пока комментариев больше нет,", - говорит агент ФБР Крис Бавендер.

Адвокат Букера, Кэтрин Лилл, сказала, что ФБР опрашивает свидетелей и что решение о предъявлении обвинения может быть принято в ближайшее время.