Число инфицированных вирусом COVID приближается к 12 млн

Согласно данным, публикуемым американским университетом Хопкинса в режиме реального времени, число подтвержденных коронавирусных больных в мире к 12 млн.

На момент публикации материала официально подтверждено

11 982 883 случаев заражения,

547 722 случая смерти. .

Треть из них приходится на США. Это пострадавшая страна в мире с точки зрения количества случаев заболевания и смертности:

3 040 957 заболевших,

погибших - 132 095 человек.