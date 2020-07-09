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Число инфицированных вирусом COVID приближается к 12 млн

Мир

Согласно данным, публикуемым американским университетом Хопкинса в режиме реального времени, число подтвержденных коронавирусных больных в мире к 12 млн.

На момент публикации материала официально подтверждено

  • 11 982 883 случаев заражения,
  • 547 722 случая смерти. .

Треть из них приходится на США. Это пострадавшая страна в мире с точки зрения количества случаев заболевания и смертности:

  • 3 040 957 заболевших,
  • погибших - 132 095 человек.

 "Реальные показатели заболеваемости и смертности, вероятно, будут выше из-за задержек с представлением отчетности, различий в определениях и показателях тестирования, а также предполагаемого занижения отчетности в некоторых странах", -отмечают аналитики университета Хопкинса.

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