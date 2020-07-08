ООН призывает Швецию принимать больше беженцев

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди требует, чтобы власти Швеции принимали больше беженцев. Он также обеспокоен недавней информацией о том, что Швеция намерена ужесточить иммиграционное законодательство.

Так, власти страны рассматривают вопрос введения квоты для принятия новых беженцев. Но премьер-министр страны Стефан Лёвен заявил, что таких мер Швеция вводить не будет.

Филиппо Гранди призвал власти Швеции способствовать принятию новых беженцев и отменить многие иммиграционные ограничения.

"Настало время ослабить некоторые строгие правила, включая ограничения на воссоединение семей. Важно принять меры в этой связи. Одинокому человеку гораздо сложнее интегрироваться, чем всей семье", — заявил Гранди.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что еще 11 беженцев покинули лагерь "Рукбан" в Сирии.