Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Губерниев поддержал легкоатлетов, которые хотят сменить гражданство
Акинфеев вышел на третье место в списке гвардейцев чемпионата России
Футболист "Лацио" дисквалифицирован на четыре матча за укус соперника
Пляжи Московской области откроются с 15 июля
В РФ могут ввести новое пособие в размере до 50 тыс. рублей в год
Певец Филипп Киркоров совершил кражу в аэропорту Сингапура
Петра Верзилова задержали в центре столицы
Курорты Болгарии просят власти ускорить прибытие российских туристов
Астрофизик: "Добыча алмазов на Нептуне и Уране невозможна"

ООН призывает Швецию принимать больше беженцев

Мир

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди требует, чтобы власти Швеции принимали больше беженцев. Он также обеспокоен недавней информацией о том, что Швеция намерена ужесточить иммиграционное законодательство. 

Так, власти страны рассматривают вопрос введения квоты для принятия новых беженцев. Но премьер-министр страны Стефан Лёвен заявил, что таких мер Швеция вводить не будет.

Филиппо Гранди призвал власти Швеции способствовать принятию новых беженцев и отменить многие иммиграционные ограничения.

"Настало время ослабить некоторые строгие правила, включая ограничения на воссоединение семей. Важно принять меры в этой связи. Одинокому человеку гораздо сложнее интегрироваться, чем всей семье", — заявил Гранди.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что еще 11 беженцев покинули лагерь "Рукбан" в Сирии.

Последние материалы
Ракицкий признал расслабленность "Зенита" в матче с "Сочи"
ООН призывает Швецию принимать больше беженцев
Губерниев поддержал легкоатлетов, которые хотят сменить гражданство
Акинфеев вышел на третье место в списке гвардейцев чемпионата России
Кто стоит за протестами в Белграде?
Футболист "Лацио" дисквалифицирован на четыре матча за укус соперника
Пляжи Московской области откроются с 15 июля
В РФ могут ввести новое пособие в размере до 50 тыс. рублей в год
Певец Филипп Киркоров совершил кражу в аэропорту Сингапура
Петра Верзилова задержали в центре столицы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице

Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.

Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице
Эпидемиолог объяснил, почему "все врут" о коронавирусе
Новости медицины
Эпидемиолог объяснил, почему "все врут" о коронавирусе
Кремль
Путин отменил встречу с Рогозиным за день до задержания Сафронова
Российский шоу-бизнес
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Любовь Степушова Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии Любовь Степушова Василий Амирджанов В соцсетях граждан убеждают в честности голосования Василий Амирджанов Наталия Красовская Эксперты бьют тревогу: мир глупеет, поэтому верит фейкам Наталия Красовская
Комментарии
Дмитрий Фетисов о героях и святых США нашего времени
Где деньги лежат: президент назвал регионы, лучше всех работающие с инвесторами
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии
"Стена Чингисхана" была возведена не для войны
Юрист: фальшивые подписи Родченкова - это уголовное дело против ВАДА и МОК
В Госдуме придумывают монаршее прозвище президенту
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"
Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Российский рекордсмен перейдёт в другую сборную из-за ВФЛА
Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Саакашвили рассказал, что Трамп боится рукопожатий
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"
Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ