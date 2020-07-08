Политолог: Украина расторгает договоры с РФ, хотя они ей выгодны

В отношениях России и Украины после расторжения меморандуме о противодействии терроризму ничего не изменится. Страны давно совместно не работают в этом направлении.

Так ситуацию оценил украинский политолог Александр Дудчак.

"Ничего не изменится по большому счету, потому что Украина много расторгла двусторонних соглашений с Россией в тех областях, где сотрудничество было очень выгодно Украине, — в науке, в экономике, во многих других, руководствуясь не интересами народа, а совершенно другими, навязанными извне. По терроризму это даже символично, наверное, поскольку Украина сейчас — государство террористическое, это соответствует всей нынешней политике. Украина содействует росту террористической угрозы в отношении России", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что решение о разрыве сотрудничества приняло правительство Украины. Документ действовал с 2012 года.