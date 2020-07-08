Си Цзиньпин отметил важность внесения поправок в Конституцию России

Внесение поправок в Конституцию России — значительный шаг для укрепления российской государственности. Такое мнение высказал Си Цзиньпин.

Сегодня лидеры России и Китая провели телефонные переговоры. Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования, а президент России в свою очередь поблагодарил коллегу за присутствие китайской делегации на параде Победы в Москве.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили развитие экономических отношений и защиты суверенитета.

"Подчеркнуто стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие с опорой на масштабные проекты в сферах поставок углеводородов, мирного атома, гражданского авиастроения, научно-технического и инновационного сотрудничества. Выражена твердая взаимная поддержка в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне и обеспечения верховенства норм международного права", — говорится в сообщении.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Дональд Трамп больше не общается с председателем КНР. Однако никаких персональный санкций в отношении Си Цзиньпина не планируется.