В Порошенко швырнули пачку фальшивых купюр

Сторонники Петра Порошенко устроили акцию у здания Печерского суда в Киеве.

Бывший президент Украины вышел из здания суда и поблагодарил пришедших на митинг за поддержку.

Неизвестный мужчина из толпы бросил в политика пачку напечатанных купюр.

"Друзья, этого провокатора, который к нам прорвался, мы сейчас срочно установим — кто он и откуда взялся. Друзья, мы так будем встречаться с каждым", — заявил Порошенко.

Известно, что полиция не вмешивалась в конфликт, а бросившего фальшивые деньги в Порошенко увели сами участники митинга в неизвестном направлении.