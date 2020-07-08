Во Франции готовятся ко второй волне коронавируса

Жителей Франции не планируют отправлять на самоизоляцию. Власти страны пересмотрели свое отношение к такому ограничению.

В правительстве разработали план на случай второй волны эпидемии. В частности, по словам премьер-министра Жана Кастекса, самоизоляция не будет распространяться на всю страну. Такое ограничение введут только там, где произойдет вспышка инфекции.

"Мы не будем вводить возможный режим изоляции так же, как это было в марте. Поскольку, во-первых, мы научились, а потом режим изоляции приводит к ужасным последствиям — человеческим, экономическим. Поэтому мы будем подходить прицеленно", — пояснил глава французского кабмина.

Ранее "Правда.Ру" писала, что и в России не рекомендуют объявлять общенациональный карантин. По словам израильского профессора Леонида Эйдельмана, гораздо эффективнее будет вводить региональный карантин.

В России вторую волну коронавируса прогнозируют на ноябрь-декабрь. При этом, отмечают медики, из-за роста сезонных заболеваний COVID-инфицированных будет выявить непросто.