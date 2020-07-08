МИД Китая: КНР не ведет переговоры с Россией, а консультируется

У России и Китая превосходные отношения. Правда, страны не ведут переговоры. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Китая.

"На самом деле мы поддерживаем постоянный контакт с российскими партнерами. Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам", — подчеркнул глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Он также отметил, что Китай планирует наращивать и модернизировать свой военный потенциал. Это необходимо, чтобы защитить страну от потенциальной угрозы со стороны США. Фу Цун пояснил, что между ядерным арсеналом США и Китая "огромный разрыв".

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по заявлению директора ФБР, Китай — самая большая угроза для США. Кристофер Рэй отметил, что Китай ведет многоплановую подрывную кампанию против США. В связи с этим ФБР открывает новое дело о контрразведке, связанное с КНР.