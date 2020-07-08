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Белоруссия поддержала страдающую от наводнений Украину

Мир » Бывший СССР

Из-за непогоды Украина "пошла по миру". Частые дожди затопили большое количество населенных пунктов. На помощь уже приходят другие страны. Так, гуманитарную помощь весом в 30 тонн, отправила Белоруссия.

"По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром", — сообщает МЧС Белоруссии.

Украина получит полторы тысячи пожарных рукавов, две электростанции, палатки, защитные комплекты, мотопомпы. Ранее помощь оказали также Израиль и Молдавия.

Сильнее всего от наводнений пострадали Ивано-Франковская и Черновицкая области. 22 июня в этих регионах введены чрезвычайные меры безопасности. Трое человек погибли, один пропал без вести.

Наводнение оказалось настолько сильным, что многих украинцев пришлось эвакуировать с затопленных территорий. На ликвидацию последствий природного катаклизма выделено около 28 миллионов долларов.

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