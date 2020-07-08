Киевский суд удовлетворил просьбу прокуратуры о продлении срока расследования дела против Порошенко.
Расследование уголовного дела против бывшего президента Украины о назначении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко было продлено на шесть месяцев Печерским судом в Киеве.
"Ходатайство прокурора… удовлетворить", — заявила председательствующий судья Олеся Батрин.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.