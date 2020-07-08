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Киевский суд продлил срок расследования дела против Порошенко

Мир » Бывший СССР » Украина

Киевский суд удовлетворил просьбу прокуратуры о продлении срока расследования дела против Порошенко.

Расследование уголовного дела против бывшего президента Украины о назначении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко было продлено на шесть месяцев Печерским судом в Киеве.

"Ходатайство прокурора… удовлетворить", — заявила председательствующий судья Олеся Батрин.

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