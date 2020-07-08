Киев встретил первый прямой железнодорожный контейнеровоз из Китая

Первый прямой контейнерный поезд, который выехал из Центрального китайского города Ухань 16 июня, прибыл в Киев.

По словам украинских чиновников,это "знаковое событие,открывающее новые возможности сотрудничества двух стран".

"Прибытие поезда с товарами из Китая означает, что в будущем сотрудничество между Китаем и Украиной станет еще более тесным", - сказал посол Китая в Украине фан Сяньжун во время церемонии встречи поезда. - Украина, возможно, станет в будущем логистическим центром, соединяющим Европу и Азию, а китайско-украинское торгово-экономическое сотрудничество станет еще более быстрым и удобным. Все это принесет еще больше пользы народам двух стран".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который также присутствовал на церемонии, отметил, что это первый этап регулярных контейнерных перевозок из Китая в Украину: