Киев объявил о задержании "куратора ДНР из ГРУ"

СБУ Украины сообщает о задержании в Киеве "куратора руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики". В качестве доказательства "преступной деятельности гражданина К." ведомством опубликованы записи разговоров, где упоминаются фамилии руководителей ФСБ, экс-помощника российского президента и бывших лидеров ДНР Александра Захарченко и Александра Бородая.

По версии украинской службы безопасности, эти записи

"раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над руководством ДНР".

Как следует из материала, размещенного на сайте СБУ,