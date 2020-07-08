Киев объявил о задержании "куратора ДНР из ГРУ"

СБУ Украины сообщает о задержании в Киеве "куратора руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики". В качестве доказательства "преступной деятельности гражданина К." ведомством опубликованы записи разговоров, где упоминаются фамилии руководителей ФСБ, экс-помощника российского президента и бывших лидеров ДНР Александра Захарченко и Александра Бородая.
По версии украинской службы безопасности, эти записи
"раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над руководством ДНР".
Как следует из материала, размещенного на сайте СБУ,
гражданин Украины в период с 2014 по 2020 год "осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемой "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ)"
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