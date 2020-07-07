ОАЭ стоит за авиаударом по ливийской авиабазе Аль-Ватыя

Истребители, атаковавшие 5 июля ливийскую авиабазу Аль-Ватыя, принадлежали ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщают сотрудники СМИ, в результате атаки были уничтожены несколько ЗРК MIM-23 Hawk и украинские средства РЭБ и РЛС.

Предположительно, данное нападение было организованно военно-воздушными силами ОАЭ с помощью самолетов Mirage 2000-9. Истребители поднялись в воздух с аэродромов Египта. Такие предположения высказали представители СМИ Турции.

Известно, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) не обладают подходящими самолетами для подобных атак с дальнего расстояния. Поэтому, самолеты могли быть только от третьего государства.

Кроме того, командующий ЛНА Халифа Хафтар почти сразу после нападения мог посещать Абу-Даби. Информация об этом указана на карте передвижения гражданского лайнера, опубликованной в Twitter.