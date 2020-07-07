Американский президент Дональд Трамп считает, что уже осенью этого года школы должны возобновить свою работу. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Стоит отметить, что представители Демократической партии США и ее кандидат на выборах президента страны в 2020 году Джо Байден "не хотят открывать школы осенью по политическим причинам", пояснил Трамп.
Как заявил Трамп, они полагают, что запрет на открытие школ в США "поможет им в ноябре".
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в США было принято решение приостановить работу школ.
Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. По данным специалистов университета Джона Хопкинса, коронавирус подтвержден у 2,9 млн американцев.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США коронавирус появился раньше, чем о нем сообщили власти.
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