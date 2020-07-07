Соратница Зеленского: на Украине скоро забудут русский язык

Заместитель руководителя партии "Слуга народа" Галина Янченко утверждает, что уже через десять лет на Украине не будут помнить русский язык.

"Языковая проблема в Украине — искусственная, и разжигается исключительно пророссийскими политическими партиями", — утверждает она.

Янченко рассказала, что сама родилась в русскоязычной семье, однако будучи студенткой "предала" родной русский язык и перешла на "мову".