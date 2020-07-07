ОБСЕ не будут отправлять наблюдателей на выборы в Белоруссии

ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в Белоруссии, которые запланированы на 9 августа.

Об этом сообщил глава комиссии по международным делам парламента Белоруссии Андрей Савиных.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей", — отметил он.

В ОБСЕ отметили, что наблюдатели не могу посетить страну из-за пандемии коронавируса.