ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в Белоруссии, которые запланированы на 9 августа.
Об этом сообщил глава комиссии по международным делам парламента Белоруссии Андрей Савиных.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей", — отметил он.
В ОБСЕ отметили, что наблюдатели не могу посетить страну из-за пандемии коронавируса.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.