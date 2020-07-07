Китай вошел в Глобальный договор о торговле оружием, чтобы избавиться от нападок со стороны Индии и США. Теперь страну никто не сможет обвинить в незаконной продаже оружия.

Ситуацию прояснил директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"Китай долгое время обвиняли в незаконной продаже оружия с заключением целого ряда договоров, которые формально ломают систему безопасности. Страна подвергалась критике со стороны Индии и США. Китаю было очень важно урегулировать эти вопросы. И договор о глобальной торговле оружием не столько разрешает торговать оружием, сколько регулирует, кому и как продавать. В том числе, например, запрещено продавать компаниям и странам, которые ведут явно террористическую деятельность, на территории которых действуют экстремистские группировки.

Договор предусматривает, что продажа идет только законным правительствам, то есть по отдельности не поставляются каким-то отдельно взятым группировкам. Формально Китай и до этого ничего не нарушал", — пояснил эксперт.