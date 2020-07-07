Экономист: США в любой момент может обвалить гривну

Нынешняя Украина устраивает партнеров из США. Им важно, чтобы в стране шла война, на которой они зарабатывают.

Яков Смолий, бывший глава Нацбанка Украины, который ушел в отставку, был выгоден Демократической партии США. После его ухода Украину могут ждать неприятности. Такое мнение "Правде.Ру" высказал украинский экономист, политолог Александр Дудчак.

"Действительно они могут устроить сейчас резкий обвал гривны. Это вообще ничего не стоит. По щелчку буквально можно это сделать. Захотят ли это? Да, вполне возможно, у них будет какой-то интерес показать, что при них была стабильность, а теперь будет нестабильно. И поугрожают Зеленскому, если он попытается назначить какого-то своего человека, а не ту кандидатуру, которая будет устраивать внешних управленцев Украины", — пояснил эксперт.

Он отметил, что экономика страны находится в плачевном состоянии. Но ни у Порошенко, ни у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского нет задачи улучшить ситуацию.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению журналистов немецкого издания Handelsblatt, Украине грозит банкротство из-за многомиллиардных внешних кредитов.