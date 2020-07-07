Борьба с коронавирусом дорого обошлась Казахстану

Больше 282 миллионов долларов потратил Казахстан на борьбу с коронавирусом. На эти деньги закупили медикаменты, оборудование, средства индивидуальной защиты.

Данные озвучили в Министерстве здравоохранения.

"В целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114,826 миллиарда тенге (свыше 282 миллионов долларов — Прим. ред.), из них 40,058 миллиарда тенге (свыше 98,4 миллиона долларов — Прим. ред.) из резерва правительства", — рассказал министр здравоохранения республики Алексей Цой.

Средства также были направлены на эвакуацию граждан Казахстана из других стран, возведение инфекционных больниц в Алма-Ате, Нур-Султане и Шымкенте, выплату стимулирующих пособий медикам.

"Сегодня в борьбе с коронавирусом задействованы более 46 тысяч медицинских работников, а также врачи-интерны, старшекурсники — они все сегодня трудятся на уровне инфекционных и провизорных стационаров, помогают в поликлиниках участковым врачам. Обращений к международным организациям официально не было, но на сегодняшний день уже наши коллеги из соседних государств приехали, вчера врачи прибыли из РФ, они обращаются и охотно хотят нам помочь. Мы активно принимаем такой жест дружбы и помощи и с нашими коллегами, с зарубежными специалистами будем работать", — сообщила вице-министр здравоохранения страны Ажар Гиният.

В борьбу с инфекцией вступят также частные клиники.